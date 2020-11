Eesti idufirmade 9 kuud. Uus rekord tehti tööjõumaksude tasumise osas

Startup Estonia andmebaasi andmetel tegutseb Eestis üle 1100 iduettevõtte ning sel aastal on loodud 66 uut idufirmat. Eesti iduettevõtetes töötas 3. kvartali lõpu seisuga Maksu- ja Tolliameti andmetel 6329 inimest, mis on 3% enam kui samal ajal aasta varem, siis andis Eesti idusektor tööd 6124 inimesele.

"Globaalse koroonakriisi mõju on Eesti idusektoris selgelt näha, kuid vaatamata raskele ajale on töötajate arv Eesti iduettevõtetes püsinud stabiilsena. Iduettevõtetel on hetkel pigem raske endise tempoga kasvada, värbamis- ja laienemisplaanid on hetkel ilmselt edasi lükatud ja üritatakse olemasolevate ressurssidega hakkama saada," kommenteeris Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Eesti iduettevõtted maksid sel aastal riigile kokku 72,8 miljonit eurot tööjõumakse (2019. aasta üheksa kuuga maksti 58,3 miljonit eurot). Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Transferwise (10,6 miljonit eurot), Bolt (7,8 miljonit eurot), Pipedrive (7,2 miljonit eurot), Veriff (2,9 miljonit eurot) ja Paxful (2,7 miljonit eurot). Idusektori suurimad tööandjad olid selle aasta 3. kvartalis Transferwise (939 töötajat), Bolt (606 töötajat) ja Pipedrive (389 töötajat).

Bolti kena käive

Eesti iduettevõtete kogukäive moodustas 2020. aasta 3. kvartali lõpuks 562 miljonit eurot, mis on 41% enam kui 2019. aastal samal ajal, kui koondkäive ulatus 398 miljoni euroni. "Numbrite hindamisel tuleb kindlasti arvesse võtta, et Startup Estonia andmebaasi lisandub pidevalt varem meie vaatest välja jäänud iduettevõtteid ning seetõttu nende numbrid 2019. aasta statistikas ei kajastu. Ei saa mööda vaadata ka sellest, et Eesti idusektori tulemust mõjutab tugevalt Bolti käive," täpsustas Peeterson.

Suurima käibe tegid selle aasta üheksa kuuga Bolt (214 miljonit eurot), Pipedrive (47,1 miljonit eurot), Adcash (20,1 miljonit eurot), Fiizy (11,3 miljonit eurot) ja Synctuition (11,2 miljonit eurot).

Tegevusvaldkondade järgi vaadates tegutseb enim iduettevõtteid äritarkvara ja -teenuste alal - kokku 194 ettevõtet ehk 17,5% Startup Estonia andmebaasis olevatest idufirmadest. Äritarkvara ja -teenuseid pakkuvate iduettevõtete üheksa kuu kogukäive moodustas 103,2 miljonit eurot. Tööjõumakse tasuti kokku 15,6 miljonit eurot, töötajaid oli III kvartali lõpus 1175 inimest. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Pipedrive (7,2 miljonit eurot), Scoro (1,1 miljonit eurot) ja Testilo (1 miljon eurot).