Eesti idufirmade ambitsioonikas plaan: panus majandusse kahekordistub

Selline ambitsioonikas plaan on uues ministeeriumite kinnitatud Startup Estonia strateegias aastateks 2021–2027. See tähendab, et praegusega võrreldes peaks panus majandusse kahekordistuma. Seni ei ole iduettevõtlust riiklikul tasemel süsteemselt käsitletud, ent uus strateegia on ka valdkonna arengu riiklik plaan. Teine oluline eesmärk on idusektori mitmekesistamine, ühiskonnas iduettevõtliku mõtteviisi laiendamine. Et idufirmade maailma julgeksid tulla kõik vanuserühmad ja eri erialade inimesed ning muutuks olukord, kus idufirmad on kontsentreerunud Tallinnasse ja Tartusse.