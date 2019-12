Eesti idufirmal on EXPO-l ambitsioonikad plaanid

„Kui inimesed kasutaksid ja kasvataksid vitamiinirohket toitu kodus ja sööksid seda piisavalt palju, siis oleks nende tervis parem. Rääkimata sellest, et taimede kasvatamine on ka vaimsele tervisele hea,“ kinnitab Click & Grow pressiesindaja Martin Laidla.

Selleks, et rahuldada terve 4-liikmelise pere salatite, viljade ja maitsetaimede vajadus, on Click & Grow’d kasutades vaja ainult 8 ruutmeetrit seinapinda. Ühe inimese kohta peaks olema majapidamises umbes 30 taime. Ettevõtte tootevalikus on hetkel juba üle 55 erineva taime.

Click & Grow aedades kasvavad taimed 30% kiiremini kui traditsioonilises põllumajanduses. Kõik kapslid on disainitud iga taime jaoks just parimat kasvukeskkonda silmas pidades. Veekulu on 95% väiksem kui tavapäraste meetoditega sama taime kasvatades ning keskkonda moondavad väetised ei liigu vabalt loodusesse, vaid jäävad taimekapsli sisse pidama. Samuti on Click & Grow-ga kasvatatud taimed vabad putuka- ja taimemürkidest, olles niimoodi igati mahedad.

„Jätkusuutlikkuse-teema on üks kolmest võtmeteemast kogu Dubai EXPO-l ja ka Eesti ekspositsioonis,“ räägib Eesti EXPO tiimi juht Andres Kask. „Oleme väga uhked, et ambitsioonikas Click & Grow leiab taas tee Eesti paviljoni ning me saame tutvustada nende erakordset visioonikat lähenemist ja näidata Eestit kui tulevikuriiki.“