Eesti IT-firma arendas Afganistani riigiasutustele uue veebiplatvormi

Tänase seisuga on süsteem tehtud ning esimesed veebilehed üleval. Projekti eesmärk oli luua uus platvorm, mis sobib nii suurtele ministeeriumitele, koolidele kui ka väiksematele riigiasutustele, kus töötavad väga erineva IT-oskustasemega inimesed. Uuel platvormil on info haldamine ja uuendamine muudetud oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks.

Projekti tellis Afganistani IT- ja kommunikatsiooniministeerium MCIT. Lisaks Trinidad Wisemanile osales projektis ka kohalik Afganistani arenduspartner Cyberaan Ltd. Viimane on tehnoloogiafirma, kes on arendatud Afganistanis mitmeid e-teenuseid, sh riigi suurima kinnisvaraportaali.

Trinidad Wiseman on kasutajakogemuse (UX) disaini, äri- ja süsteemianalüüsi ning tarkvaraarenduse ettevõte ja spetsialiseerunud keerukamate teenuste ja infosüsteemide projekteerimisele ja arendusele. Tänavuses Äripäeva IT-topis oli ettevõte 19. kohal.