Eesti IT-firma kinnitas kanda Saksamaal

„Kuldreegel on, et välisturule minekuks on vaja unikaalset tehnoloogiat ning olla kohalikele lähedal," sõnas Proeksperdi eestvedaja Marko Sverdlik. „Lähipäevil saame paika ka esimesed koostöölepingud - hea algus sai tehtud Hannoveri messil, kus võimalike klientide huvi meie vastu oli suur. Neli esimest klienti on meiega juba lepinguid sõlmimas."

Sverdlik rääkis, et Sensorise hakkab tootma tarku masinakomponente ise, kuid tehakse koostööd ka standardiseeritud komponentide tootjatega. „Sensorise integreerib sensori elemendid tavaliste masinaosadega - standardkomponentidel on selleks olemas kõik vajalikud sertifikaadid. Siinkohal tulevad meile appi Cord Winkelmanni teadmised, kes on tegelenud sensorite integreerimisega juba 10 aastat," lisas Sverdlik.

Sensorise'i fookuskliendid on tuulegeneraatorite tootjad ja tuuleparkide operaatorid, puidutööstuse ettevõtted, mäetööstus, kus on palju konveiereid, ning LNG-laevade tootjad ja operaatorid, samuti rasketööstus, kus on palju suuri ja aeglaselt liikuvaid laagreid, ja autotööstus.

Proekspert on 1993. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ja rahvusvahelisel turul tegutsev IT-firma. Ettevõttes töötab üle 200 inimese, 2018. aasta käive oli umbes 12 miljonit eurot. 2018. aastal moodustas 70% Proeksperdi käibest eksport. Suure osa sellest moodustasid lähiturud Taani, Soome ja Rootsi; 2019. aastal on kasvav turg ka Ameerika Ühendriigid. Läbi aastate on tehtud töid ka Aafrikasse, Indiasse, Hiinasse ja Lääne-Euroopasse.