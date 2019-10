Eesti IT-firma sisenes väga huvitavale turule

2018. alanud koostöö Tansaania kohtusüsteemiga on jõudmas esimese tähiseni, kus analüüs ja eeltöö on tehtud Tansaanias kohtute digiplatvorm loomiseks. Selle tulemusena muutub riigi õigussüsteemi töö efektiivsemaks ja läbipaistvamaks. Tansaanias elab 60 miljonit inimest ja kohtuasutusi on riigis ca 1200 ehk üle 50 korra rohkem kui Eestis.

Net Groupi tegevjuht Priit Kongo sõnul on tütarettevõtte loomine loogiline jätk mitme aasta pikkusele Tansaania turu tundmaõppimisele. Tema sõnul on senine koostöö Tansaania kohtutesüsteemiga ehk Tanzania Judicary'ga näitanud, et panustades põhjalikult, ollakse konkurentsivõimelised ka suuremate riigi- ja erasektori tasandi infrastruktuuriprojektide arendamises. Net Groupi oskuste vastu on kaugel mandril veel huvi tuntud nii panganduse kui telekomi sektoris.

„Net Groupi soov on aidata kaasa Aafrika riikide kiiresse arengusse ja tütarfirma avamisega näitame selgelt oma valmidust ja tõsidust, eesmärgiga seal mandril äri teha," kinnitas Priit Kongo. „Kui täna tegutseme aktiivsemalt idarannikul, siis oleme juba ringi vaatamas ja suhtlemas ka mõningate riikidega Lääne-Aafrikast," lisas ta.

Net Groupi strateegia on olla professionaalne partner kogu EMEA turul ning ühtlasi on ettevõttel valmisolek avada ka teisteski sihtturu riikides uusi esindusi.

Net Group-i ambitsioon on viia Eesti justiitsvaldkonna digitaliseerimise kogemus arenguriikidesse üle maailma ning muuta nende riikide justiitssüsteemid kaasaegseteks, mis omakorda tugevdavad demokraatiat, loovad parema elukeskkonna inimestele ja julgustavad investoreid investeerima nendesse maadesse.