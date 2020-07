Eesti IT-kaubamärkide seas särab tuntuima brändina endiselt Skype

Meedias sageli ükssarvikutega kõrvutatud Eesti e-residentsuse programmi brändist, mille abil loodud ettevõtete kogutulu on ületanud samuti märgilise miljardi euro piiri, on kuulnud 50% Eesti inimestest.

Norstati suve hakul läbi viidud küsitlus, milles uuriti kaubamärkide tuntust Eesti täisealise elanikkonna seas, asetas Eesti e-residentsuse programmi nelja ükssarviku kõrvale Eesti ärimaastiku konteksti. Kõige tuntumaks Eesti IT-valdkonna kaubamärgiks osutus telekommunikatsiooniäpp Skype, millest on kuulnud 94% elanikkonnast. Isegi vanusegrupis 75+ on brändi tuntus üle 90%. Teise koha saavutas tuntuse poolest 54%ga transpordiplatvorm Bolt. Riiklikust e-residentsuse brändist on kuulnud 50% küsitletutest. Neljandale ja viiendale kohale jäid piiriüleseid finantsteenuseid pakkuv Transferwise (43%) ja veebimängude ning spordikihlvedude tarkvarale keskenduv Playtech (28%).

Eesti idufirmade asutajaid koondava Asutajate Seltsi juhatuse liige Sten Tamkivi märgib, et mõistetavalt teatakse rohkem ettevõtteid, mille tooted on inimestele lähemal või kasutusvaldkond laiem. ,,Kui vanemad või vanavanemad suhtlevad lastega Skype’i vahendusel, siis teadlikkus firmast kasvab,“ ütleb Tamkivi. Ta lisab, et Eesti start-up-ökosüsteem on mõnusa sünergiaga ja toetav ning riigi väiksus tugevus.

„Eesti siseturg on väike - iga ambitsioonikas ettevõtja vaatab turuna kogu maailma. Ettevõtjad peavad väga selgelt mõtlema, kuidas väheste inimeste ja ressurssidega midagi vinget ära teha. Säästlikkus on oluline printsiip, mis Eesti ettevõtjatele on justkui sündides kaasa antud. See on väga start-up’ilik mõtlemisviis,“ kirjeldab Tamkivi.

Tamkivi leiab, et Eesti avalikul sektoril on kohalikelt idufirmadelt õppida kiirust ja katsetamisjulgust. ,,Internetimaailmas on kulu iga järgmise miljoni kasutaja lisamisel marginaalne. Kui midagi valmis teha, siis miks jätta loodu kasutada ainult 1 miljonile, selle asemel, et pakkuda võimalust 10 või 100 miljonile? E-residentsuse programm on positiivne näide, kuidas Eesti avaliku sektori algatus loob väärtust suurele ja kiiresti kasvavale hulgale inimestele üle maailma. E-residentsus on üks kõige enam start-up’i meenutav avaliku sektori ettevõtmine Eesti ajaloos,“ ütleb Tamkivi.