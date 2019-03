Eesti ja Läti finantsinspektsioonid kardavad, et Rootsi pangad võivad Baltikumist lahkuda

Eesti ja Läti finantsinspektsioonide juhid muretsevad, et Rootsi pangad võivad piirkonnast lahkuda nagu seda on teinud juba Danske Bank ja Nordea.

„Muidugi oleme mures," ütles Läti järelevalve juht Peters Putnins. „Kui teised pangad lähevad sama teed nagu Danske, siis see mõjuks Balti riikidele destabiliseerivalt."

Eesti finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ütles, et vaatab olukorda rahvusliku julgeoleku vaatepunktist. „Kui mõelda, et keegi suurte Rootsi pankade peakorterites leiab, et Balti pangad on pigem probleem kui väärtus, siis see tekitab minus ebamugavust. Ei tea, kes neid võiks asendada."

Muretsetakse, et aktsionärid saadavad pankadele sõnumi piirkonnast lahkuda. Danske aktsia kukkus poole võrra eelmisel aastal, mil pank tunnistas 200 miljardi euro suurust rahapesuskandaali ja sellele järgnesid kriminaaluurimised USAs, Taanis ja Eestis. Swedbanki aktsia väärtus langes nädalaga viiendiku võrra rahapesusüüdistuste tõttu.

Kessleri hinnangul on investorid murelikud. Putnins lisas: „Sellist hinda tuleb maksta kui sul ei ole oma panku."

Ainult Leedu järelevalve ei muretse. Leedu keskpanga järelevalve juht Vytautas Valvonis ütles, et ei näe olukorras riske tulemas ja tema hinnangul on pangad hästi kapitaliseeritud.