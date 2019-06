Eesti ja Läti peaministrid soovivad tüli alkoholiaktsiisi üle lahendada

Läti peaminister viitas sel nädalal Balti riikide vahel sõlmitud kokkuleppele, mis näeb ette aktsiisiotsuste kooskõlastamist naabritega. Jüri Ratas väidab, et sellist kokkulepet ei ole, kirjutab ERR.

"Mina ütlesin Läti peaministrile, et sellist uudist ma kontrollisin, et Eesti oleks kuidagi ennast sidunud alkoholiaktsiiside muudatusega, et me teeme seda üheskoos, ja ma ütlesin, et see on valeuudis, ei Eesti Vabariigi rahandusministeerium, ei sotsiaalministeerium ega riigikantselei ei kinnita mulle, et sellist kokkulepet oleks Eestil olemas Lätiga ehk seda kokkulepet ei ole olemas. Nii et ma ütlesin, et selle valeuudise kindlasti ma lükkan ümber," ütles Ratas "Aktuaalsele kaamerale".

Läti peaminister ütles, et tema ootus on leida oma Eesti kolleegiga rahulikult maha istudes hea lahendus.

"Raskus Läti poolelt vaadates seisneb selles, et tavaliselt naabrid räägivad üksteisega, nad ütlevad, mida nad plaanivad teha, kui see naabrit mõjutab. Alkoholiaktsiisi - kui me ei räägi alkoholi tarbimise moraalist - 25-protsendiline langus toob kaasa raskusi. Nad põhjustavad raskusi riigieelarvele, mitte millelegi muule," tunnistas Karinš.

Sõnasõda aktsiiside ühtlustamise kommunikatsiooni üle nimetas Karinš müraks.