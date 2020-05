Eesti ja sularaha. Endiselt on eurodeks vahetamata suurel hulgal kroone

Kvartali kokkuvõttes on Eesti Pangast netoemissioonina väljastatud pangatähtede arv kasvanud 16% võrreldes eelneva kvartaliga. Kõige suurem nõudlus on endiselt 50 € kupüüride järele, mis moodustavad arvuliselt ligikaudu 56% kõigist väljastatud pangatähtedest.

Sularahaautomaatidest võeti 2020. aasta I kvartalis raha välja 7 miljonit korda ja enam kui 928 miljoni euro väärtuses. Sissemakseautomaatidesse maksti 2020. aasta I kvartalis 451 miljonit eurot (1,3 miljonit sissemakset).

Sularaha väljavõtmine poekassast üha populaarsem

Populaarsemaks on muutnud sularaha väljavõtmine poekassast, mis on hea alternatiiv maapiirkondades elavatele inimestele. 2020. aasta I kvartalis võeti poekassast sularaha välja umbes 36 000 korral koguväärtuses 1,5 miljonit eurot.

Võrreldes eelmise kvartaliga on teenusemahud kahanenud, mis on seotud inimeste vähesema liikumisega. 2019. aasta lõpus läbi viidud maksekäitumise uuringu tulemustest selgub, et võrreldes kahe aasta taguse ajaga on sularaha kättesaadavus paranenud.

Sularaha väljavõtmist poekassast või pangakontorist kasutab võrdselt 4% elanikest. Olemasolev statistika näitab, et välja võetud sularaha kogumahust moodustab kassast sularaha välja võetud maht umbes 1%, kuid see suundumus kasvab.

Sularahaautomaatide võrgustik ei ole viimastel aastatel oluliselt muutnud ning Eestis on kasutuses 744 sularahaautomaati.

Euromüntide ringlus

Eesti Pank saadab käibemünte ringlusesse vastavalt nõudlusele. 2020. aasta I kvartalis väljastati 4,2 miljonit münti väärtuses 2,9 miljonit eurot ning keskpangale tagastati 0,6 miljonit münti 0,8 miljoni euro väärtuses. 2020. aasta I kvartalis väljastatud müntidest moodustasid 42% 1- ja 2-sendised. 2020. aasta I kvartalis emiteeris Eesti Pank kaks mälestusmünti - Antarktika avastamise 200. ja Tartu rahu 100. aastapäeva tähistamiseks.

Eesti krooni sularaha vahetamine

Eesti Pank vahetab endiselt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. 2020. aasta I kvartalis tehti 279 vahetustehingut ning vahetati ligi 65 tuhande euro väärtuses kroone. Ringlusest on tagasi tulemata 28,5 miljonit pangatähte ja 320 miljonit münti, mille koguväärtus on 44,5 miljonit eurot. Kuigi aegade jooksul on ringluses olevast krooni (EEK) sularahast mingi osa jäädavalt kadunud või hävinenud, on elanikel vahetusvõimalus siiski olemas.