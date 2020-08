Eesti joogitootja kaasab sadu tuhandeid. Tallinna uude hittkohta luuakse oma keskus

Investeeringu abil plaanib ettevõte laiendada eksporti Põhjamaadesse, arendada uusi tooteid ning avada esitluskeskuse, mis ühendab baari, kokteililaboratooriumi ja tootmisüksuse.

"Valmis käsitöökokteilid on kiirelt tõusev trend, mida veab eest USA, kus antud joogisegmendi kasv on olnud oma sektoris üks kiiremaid. Ameerika Ühendriikide näol on tegemist alkoholituru trendiloojaga ning sealt alanud käsitöökokteilide murranguline populaarsus on tänaseks levimas nii Eestis kui ka laiemalt Euroopas," selgitas Kristjan-Walter Kask.

Täna tegutseb Punch Drinks Laki tänaval asuvas ärihoones, kus alustati väikeses ruumis, aga tänaseks on nende valduses pool korrust. Töötajate arv on jõudnud kümne kanti. Kase sõnul on nende käesoleva aasta käive tõenäoliselt 700 000 - 800 000 eurot. Igal aastal on kasvatud enam kui kaks korda, kuid just kiiremaks kasvuks lisaraha eelkõige vaja on.

"Soovime seda hetke kasutada. Hoida end turuliidri positsioonis ja laieneda eksprorditurgudel. Toome turule ka uusi tooteid," rääkis Kask, kuid siis läks jutt plaanitavale show-roomile.

Joogitootjad Põhjala ja Junimperium on loonud paigad, kus koos on nii toodete valmistamine kui ka klientide teenindamine. Põhjalal on oma show-roomi rajanud Noblessnerisse. Sellest on kujunemas üks Tallinna uusi "Telliskivi loomelinnakuid". Just sinna plaanib end sisse sättida ka Punch Drinks. Umbes aasta pärast. "Ruumid on valitud," avaldas Kask.

Sinna kolitakse jookide tootmine, aga rajatakse ka baar ning labor. Koroonaviiruse levik on ideed veidi pidurdanud, aga kõige varem järgmise aasta suvel peaks koht valmis olema.

Foto: Punch Drinks Facebooki leht

Miks just need välisturud?

Punch Drinks soovib laiendada oma haaret Soome, Taani, Rootsi ja Beneluxi riikide turgudel. Soome on Kase sõnul loogiline - esiteks geograafiline lähedus, teiseks nende longerokultuur. "Meie tooted on neile arusaadavad. Nemad vaatavad meie tooteid kui nö high-end longerot. Küsitakse, et kus te siiani olete olnud," selgitas Kask.

Taanis on neil aga olnud head kliendid ja nad on väga innovaatilised uute lähenemiste osas. Näiteks Punchi üks viimase aja uudislahendus - vaadikokteilid. Kase sõnul ei ole nad vaid joogitootjad vaid ka probleemi lahendajad.