Eesti jõudis oma ebatavalise kriisilahenduste otsimise üritusega CNNi ekraanile

Accelerate Estonia ja Garage48 poolt vahetult pärast eriolukorra väljakuulutamist korraldatud kriisihäkatoni puhul tõi CNN välja, et sellest võttis osa üle 1300 inimese rohkem kui 20 riigist. CNN tõi ühe häkatoni käigus sündinud lahendusena välja Coronaboti, mis aitab inimestel vahet teha õigel ja vale informatsioonil, mis koroonaviirust ja selle levikut puudutab.

13.-15. märtsil toimunud häkatonil otsiti, disainiti ja testiti lahendusi, mis aitaks Eestil kriisist tugevamalt väljuda. Häkatoni käigus otsiti ennekõike ideid, mis on 48 tunni jooksul testitavad ja aitavad kriisiga toime tulla ning annavad Eestile konkurentsieelise kriisi-järgseks ajaks.

CNN märkis ka, et kuna mõne nädala tagune kriisihäkaton osutus nii populaarseks, korraldavad mõlemad organisatsioonid eeloleval nädalavahetusel ehk 9.-12. aprillil uue, nüüd juba üleilmse kriisihäkatoni.

Vaata CNNi videot ennast SIIT.

Koroonaviiruse tõkestamise häkatonil sai tuule tiibadesse näiteks ka MTÜ VAAB (endise nimega Vanemuine), mis tegeleb vabatahtlike andmebaasi arendamise ja haldamisega, viies omavahel kokku professionaalsed vabatahtlikud ja abivajavad organisatsioonid.

Täna on VAAB keskendunud meditsiiniväljaõppe või haridusega inimeste leidmisele, kes vajadusel saaksid aidata kohalikke tervishoiuasutusi. VAABi andmebaasi halduri Neveli Niiti sõnul on tänast olukorda arvestades kiirelt meditsiinilise väljaõppega vabatahtlike leidmine kohtadesse, kus neid napib, kriitilise tähtsusega.

“Eestis on tuhandeid meditsiiniväljaõppega inimesi, kuid abivajajatel ja tervishoiuasutustel ei ole nende kohta infot. VAAB kogub turvatud andmebaasi nimekirja inimestest, kellel on meditsiiniväljaõpe ja kes on valmis kriisi ajal võimaluse korral appi tulema. VAABi platvormil Platvormil vahendatakse nii vabatahtlikke üleskutseid kui ka tasulisi abipakkumisi,” selgitas Niit.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul on VAABist juba praegu päris palju kasu olnud. “VAABi kasutamise eelis on see, et juht hoiab kriisiolukorras kokku tohutu aja, mis muidu kuluks sobivate inimeste otsimise ja läbihelistamise peale. Kriitilisel hetkel, kus iga minut on arvel, saab ta tegeleda juba järgmiste pakiliste teemadega,” tõdes Kadai.