Eesti jõulukaunistused on mitmel pool maailmas nõutud kaup

Adam BD arendusjuht Martin Makarevitš ütles ERR-ile, et klassikaline lumehelves on suur hitt, mis sobib kogu maailmasse. Ideedevalik on aga sadu lehekülgi pikk ning valged kuusepuud on viimase aja suurim trend. "On läbivad asjad, mis jäävad. Kõige klassikalisem kuusevanik jääb ilmselt alati," arutles Makarevitš.

Valged kuused kaunistavad sel aastal aga Londoni südalinna ja linnavalitsust ning valgeid puid on saadetud ka ookeani taha Ameerikasse. Märjamaa tehases toodetud ehted kaunistavad ka Helsingi Vantaa lennujaama ning omavalitsusi Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus.

Makarevitš ütles, et tegelikult toodetakse Märjamaal jõuluehteid aasta läbi. "Tempot tõstame septembris ja praegu on nii, et kui esimeseks advendiks tahetakse kõike üles saada, siis täna, novembri keskel on väga palju tööd tehtud," lausus Makarevitš, et paar töist nädalat on veel ees.