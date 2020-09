Eesti juurtega idufirma sai kliendiks ühe maailma suurimatest poekettidest

Sixfold pakub mullu 70 miljardi eurose käibega ettevõttele nähtavust tarneahela osas.

Sixfoldi abil saavad paljud ettevõtted teada, kus on veokid nende kaubaga. Sixfoldi klientideks on näiteks Nestle, Beiersdorf, Saint-Gobain ja Coca-Cola.

Sixfold on kahe osapoole vahel kolmandaks osapooleks. Kui Tesco korraldab oma vedusid, tähendab see neile kaupu toovaid sadu erinevaid veofirmasid. Tihti müüvad jaekaupmehed nagu Tesco neljandate osapoolte kaupu nagu näiteks Coca-Cola tooteid, kes ise organiseerib Tescosse kaupade kohaleveo.

"Tescole kaupa tarnivate ettevõtete veokitele on paigaldatud telemaatika süsteem, siis ettevõtte lahenduse kaudu antakse Tescole teada, kus see veok on, milline on tema kütusetase ja millal ta kohale jõuab. Kui on olemas Tesco tellimuste nimekiri, siis saab ettevõte ka teada, kui palju varem või hiljem tarne kokkulepitud kohta saabub," selgitas Sixfoldi kaasasutaja Tõnu Runnel Ärilehele.

Sixfold kasutab veofirmade sisemisi tööriistu ja muudab selle info Tescole kasutatavaks.

Tesco saab teada, mis kell kaup kohale jõuab, arvestades kõigi regulatsioone. Näiteks millal tohivad autod sõita, kus tohivad sõita, kui palju peavad veokijuhid puhkama, millised on liikumiskiirused, ummikud ja ilm. Maailma üks suurimaid jaekette saab sedasi hinnata ja reastada täpsuse järgi veoettevõtteid.

Ettevõttel on kontorid Tallinnas, Tartus, Viinis, Hamburgis, Düsseldorfis, Amsterdamis ja Varssavis.

Sixfoldi asutasid 2017. aastal kogenud ettevõtjad, kelle varasem kogemus hõlmab Skype'i, Bolti, Teleporti ja Voogi ehitamist ja käivitamist, samuti Fortune 500 ettevõtete nõustamist McKinsey's. Firmas on ligi 60 töötajat ning arenduskeskused Tallinnas ja Tartus. Lisaks asub äriarenduskeskus Austria pealinnas Viinis ning müügiarendused Saksamaal, Poolas ja Hollandis. Eestis asub 2/3 ettevõtte töötajatest.

Ettevõtte asutajad on Tõnu Runnel, Märt Kelder, Magnus Hiie, Priit Haamer ja Wolfgang Wörner.