Eesti käes on võti üleilmse lennuliikluse kiireks taastumiseks

Eesti lennundusklastri juhi Kristo Reinsalu sõnul on praeguses olukorras väga suur oht, et koroonakriisi jäädakse lahendama keskaegsete meetoditega. „Ainus võimalus on teha kõik selleks, et inimesed saaksid taas reisida. Kutsun üles Eestit võtma kogu Euroopa Liidus eestvedaja rolli, et panna reisilennukid taas liikuma ja taastada inimeste liikumisvabadus,” ütles ta.

Reinsalu sõnul võimaldab seda näiteks Eesti avalikule sektorile mitu e-riigi lahendust arendanud IT-firma Nortal. Neil on töös ka SimplyGO-nimeline rakendus. See võimaldab reisides tõendada ametiisikutele negatiivset koroonaproovi, aga tulevikus ka vaktsineerimist mujal maailmas. Kuidas? Mida välja pakutakse? Sellest loe alljärgnevast loost.