Eesti kaitsetööstus laiendab tegevust Austraaliasse ja Uus-Meremaale

„Milrem Robotics on oma tooteid juba kümnesse riiki edukalt müünud. Oleme esindusega laienenud Soome, Rootsi ja peatselt laieneme ka Hollandisse. Selle aasta eesmärgiks on veelgi jõulisemalt rahvusvahelist müügi- ja toetusvõrgustikku kasvatada,“ sõnas ettevõtte juhatuse esimees Kuldar Väärsi.

„Austraalia on lähiaastatel hankimas sadu robootikaplatvorme, mis on suurepäraseks võimaluseks meie jalastunud üksustele mõeldud mehitamata maismaasõiduki THeMIS vaates. XTEK on Austraalias ja lähiregioonis väga heas positsioonis meid toetama,“ lisas ta.

XTEKil on laialdased kogemused mehitamata sõidukite turustamise, hoolduse ja lisandväärtusteenuste valdkonnas. Ettevõtte Canberras asuvas üksuses paiknevatel tehnikutel on ulatuslikud kogemused pommirobotite elutsüklihalduse alal ning suudavad samu teenuseid pakkuda ka Milrem Robotics’i sõidukitele.

XTEKil on ka ulatuslik ballistilise kaitse disaini-, rakendus- ja tootmiskogemus ning võimekus oma loodud XTclave™ tehnoloogia baasil luua lahendusi ka Milrem Robotics’i sõidukitele.

„Meil on väga hea meel selle lepingu sõlmimise üle Milrem Robotics’iga – globaalse UGV arendajaga. Käesolev leping toetab meie fookust innovaatilistele lahendustele lahinguväljal, mille abil saame kaitsta eesliinil olijaid,“ sõnas XTEKi tegevjuht Philippe Odouard.

Milrem Robotics’i maismaaplatvormi THeMIS on müüdud kümnesse riiki, millest seitse on NATO liikmesriigid: Eesti, Prantsusmaa, Holland, Norra, Suurbritannia, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid. Lisaks sõidukitele teostab Milrem Robotics ka süsteemiintegratsiooni (erinevad sensorid, autonoomsus, relvasüsteemid jne).

Ettevõte juhib ka Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP) projekti iMUGS (Integrated Modular Unmanned Ground System), mille raames arendatakse välja mehitamata maismaasõiduk koos juhtimissüsteemi, küberturvalisuse lahenduse ning integreeritud sensorvõrgustikuga.

Süsteemi esialgsed kasutusfunktsioonid on seotud olukorrateadlikkuse parandamisega lahinguväljal ning üksuste manööver- ja transpordivõime tõstmisega.