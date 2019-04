Eesti kalatooted jõuavad peatselt Hiina turule

„Eesti on nelja aasta jooksul allkirjastanud Hiinaga neli protokolli: kilu-räim, piimatooted, linnuliha ja nüüd ka lõhelised. Eesti toiduohutus ja järelevalve süsteem on kõrgel tasemel ja sellest on aru saanud ka Hiina inspektorid, kes on mitmel korral Eestis külastanud. Lõheliste protokolli allkirjastamine avab meie ettevõtetele võimaluse eksportida Hiina turule lõhe-ja forellitooteid,“ kommenteeris maaeluminister Tarmo Tamm.

Hiina toiduohutuse järelevalve süsteem eeldab tootepõhiste protokollide teemalisi läbirääkimisi ekspordist huvitatud riikidega, mis on mahukas ja aeganõudev protsess. Protokolli ettevalmistus on kestnud umbes pool aastat, alates sellest, kui Hiina Tolliameti inspektorid külastasid 2018. aasta septembris Eestit ja tutvusid Eesti toiduohutuse ja järelevalve süsteemiga. Pärast ekspordisertifikaatide kooskõlastamist ja vastavalt protokolli tingimustele ettevõtete registreerimist saavad Eesti ettevõtted eksportida Hiina turule ka lõhe-ja forellitooteid.

Tamme sõnul tahetakse järgmisena alustada läbirääkimisi veiselihatoodete osas, mis on Eesti põllumajandussektori jaoks eriti suure potentsiaaliga. Eelkõige pakub huvi nii väärindatud- kui ka mahetoodang.

Pärast veiselihatooteid on plaanis asuda läbirääkimistele tursa osas. Sellest on huvitatud Eesti kaugpüügisektor, kelle turustuskanalid on väga rahvusvahelised. Lisaks on järjekorras ka maheteravili ning sellest valmistatud toodang.

Hiina Tolliamet peab läbirääkimisi ühe tootegrupi kaupa, seetõttu tuleb seada prioriteedid, millise tootega järgmisena tegeletakse.