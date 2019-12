Eesti kalaturu kiirülevaade. Kes saaks kuninga kukkumisel uueks liidriks? Tanel Saarmann reporter RUS 1

Leedukate kalapulgad on Eestis väga popid. Foto: Sven Arbet

Eesti kalatoodete tootmise turg on kirju, tegijaid on omajagu. Tõsisesse kriisi sattunud M.V.Wool kerkis eelmisel aastal turu liidriks. Vähemalt sel aastal peaks nad oma kohast ilma jääma, kuid on oht, et kalakuningas Mati Vetevool ja tema pereäri kaob sootuks. Kes tõuseb troonile, kui see kurb sündmus tõesti aset peaks leidma?