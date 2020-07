Eesti kalleima mõisa soomlasest omanik: välismaalastel oleks kohatu Eesti riigilt toetusi küsima hakata

Timo Lumberg sai Soomes rikkaks 90ndate lõpul kui müüs oma mobiiliümbriseid värvinud ettevõtte maha. 20 aastat tagasi ostis ta Eestis Vihterpalu mõisa ning renoveeris selle uhkeks kompleksiks, kust ei puudu ka tenniseväljak ja helikopteri maandumisplats. Nüüd on mõis pool aastat müügis olnud - mõisakompleksi eest küsitakse 3,2 miljonit eurot ning seda ümbritsevate kinnistutega kokku tuleb hinnaks üle 5 miljoni euro.

Foto: Kinnisvara24

Lumberg rääkis Soome majanduslehele Kauppalehti, et huvilisi on olnud üle maailma - nii Hong Kongist, Indiast, Hiinast kui Ameerikast. Koroonaviirus on aga paljude huvilistegi plaanid sassi löönud.

62-aastane Lumberg nendib, et vanus on juba sealmaal, kus mõisavalitsejat temast pole ja plaanib oma kodulinna Salosse tagasi kolida.

Foto: Kinnisvara24

Ta tõdeb, et paljud mõisarenoveerijad on Eestis ka riigilt toetusrahasid saanud, aga ütleb, et soomlastel oleks kohatu Eesti riigilt raha küsima minna. "Kas see pole mitte nii, et kui rääkida mõisatest ja eriti välismaalastele kuuluvatest, siis on toetusraha kraanid ikka pigem kinni," arutleb Lemberg, aga ütleb, et ta pole ka proovinud toetust taotleda. "Ma ei usu, et ka Soome ettevõtlusamet Business Finland annaks raha soome keelt purssivale eestlasele. Nii need asjad lihtsalt on, rahvus mängib sellistes asjades rolli."

Eestiga on ta 20 siinelatud aasta jooksul väga rahule jäänud. "Mul pole ühtegi etteheidet. Kahju on lahkuda," rääkis Lemberg.

Foto: Kinnisvara24