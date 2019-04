Eesti käsitöösiidri tootja alustas suure laienemiseni viivat ehitust

"Uus tootmishoone on oluline osa meie strateegilisest kasvuplaanist. Pingutused ekspordi suunas on hakanud vilja kandma ja seetõttu on meil tõsine vajadus tootmismahtusid oluliselt kasvatada," rääkis Siidrikoja juhataja ja pereettevõtte asutaja Sulev Nõmmann.

Ta märkis, et tänase 50 000-liitrise võimsuse asemel võimaldab uus tootmishoone edaspidi aastas toota kuni 800 000 liitrit jooke. "Põhjaliku eeltöö tulemusena on hoonesse projekteeritud kaasaegsetele tootmisliinidele lisaks labor, katseköök, esitlus- ja degusteerimisruumid, veinikelder, tehase kauplus ja majutusruumid praktikantidele-üliõpilastele," lausus Siidrikoja juhataja.

Kanepi valda sündiva uusehitise üldpind on 1500 m2. Uues tootmishoones aitab käsitöö osakaalu vähendada tootmisautomaatika. “Ükski masin ei tööta täiesti inimese abita ja seetõttu loome Siidrikojas lähitulevikus 6-8 insenerlikku taipu nõudvat töökohta,” rääkis Nõmmann.

Mapri Ehituse müügijuhi Margus Väärsi sõnul asus ettevõte ehitama hoonet, mille arhitekt on hästi sobitanud Otepää kandi kuppelmaastikule. "Hoone projekteerimisel on õnnestunud liita kasvanud tootmisvajadused kaasaegse arhitektuuri võimalustega, selle esinduslik arhitektuurne lahendus hõlmab betooni, liimpuidu ja klaasi põnevat kombinatsiooni. Mõistliku hinnaga valmival tootmishoonel on hästi läbimõeldud külastamisvõimalus," sõnas Väärsi.