Eesti kaupmehed pole nn mustale reedele USA-ga sama sügavat sisu andnud

"Aktuaalne kaamera. Nädal" käis sündmuste epitsentris Tallinnas ja Washingtonis.

Müüjatel olid Tallinnas käed-jalad tööd täis - näiteks pesupoe müüjate sõnul oli kaubanduskeskuses väga palju rahvast.

"Terve nädala ei osteta midagi ja täna ostetakse nädala käive. Nad käivad proovimas nädala sees ja täna on siis see... See on tegelikult päris õudne. /.../ Nädal aega istume niisama ja siis nad täna tulevad kõik ja me peame kõik soodushinnaga maha müüma," kurtsid pesupoe müüjad Merike ja Anneli.

Ka mänguasjapoes oli märgata suuremat sagimist. Näiteks Marius läks poodi sünnipäevaks saadud raha eest mänguasju ostma. "Käpapatrulli autot ja ühte rongi, mis liigub ise," selgitas ta enda soove.

Kõige rohkem ostlejaid oli näha tehnikapoes, kus kaubad on kallimad, mis tähendab, et 20-protsendiline allahindlus andis rahakotis rohkem tunda. Paljud ostlejad uudistasid, kas ka uus iPhone on allahinnatud.

USA-s on enim soodustusi tehnikakaupadel

USA jaemüügiasjatundjate sõnul on mustal reedel tavaliselt kõige rohkem soodustusi just tehnikakaupadel.

Kui mõnikord saab näha uudislugusid, kus inimesed lähevad odavate televiisorite pärast lausa kättpidi kokku, siis reedel oli Targeti kaupluses üsna rahulik. Televiisorite eest võis seal saada umbes 100 dollarit soodustust.