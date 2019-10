Eesti kavatseb jaol olla, kui Danske trahvimiljardeid jagama hakatakse

Rahalaeva ootab Helme USA uurimisest, mis puudutab Eestis uksed sulgenud Danske Banki rahapesukahtlust. Ameeriklastel on kombeks nende seaduseid rikkunud pankadelt suuri trahve välja nõuda ja kui me ameeriklasi selles aitame, on lootust koos trahviraha jagada.

Jutt Ameerika rahalaevast algas juba 15. oktoobril. Rahandusminister kirjutas siis sotsiaalmeedias, et oli selle päeva hommikul koosolekul ühes rahvusvahelises advokaadibüroos. Ta arutas seal, kuidas tagada, et Ameerika võimude algatatud meie pankade rahapesurikkumiste uurimised, mis lõpevad tema sõnul väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuksid nii, et Eesti oleks kogu aeg kaasatud ja trahvi valdav osa laekuks lõpuks Eesti eelarvesse. „Me räägime minimaalselt sadadest miljonitest, võimalik, et miljarditest,” kirjutas Helme.

Helme selgitas rahandusministeeriumis pressikonverentsil, kuidas rahalaev täpselt saabuma peaks.