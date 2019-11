Eesti kerisetootja kogus ühisrahastuskampaaniaga soovitud summa vähem kui ööpäevaga

Üliedukaks osutunud raha kaasamine lubab Tartus tegutseval ettevõttel investeerida jõuliselt laienemisse ja tuua 2020. aastal turule uued tooted. Praegu kuuluvad HUUM-i tootevalikusse kaks iselaadse kujunduse ja suurusega kõrgtehnoloogilist elektrikerist Drop ja Hive, millest viimane on saadaval ka puuküttega. Lisaks pakub ettevõte nutikat seinale paigaldatavat juhtpulti nimega UKU ja mobiilirakendust. Nüüd plaanib HUUM lansseerida kaks uut saunakerist nimedega Cliff ja Steel ning täiendada oma mobiilirakendust uute saunajuhtimisfunktsioonidega. Uued kerised on mõeldud madalama energiatarbimisega väiksematele saunadele, mistõttu on need eriti sobilikud tarvitamiseks kodusaunades.

Nellise kogemuse põhjal on nii koduseks kui avalikuks kasutuseks mõeldud saunad maailmas aina populaarsemad. „Saunad ei ole menukad mitte ainult spordiklubides ja spaades, vaid üha enam ka kodudes nagu me Eestiski oleme harjunud,“ kinnitab Nellis.

HUUM-i saunad on jõudnud ka väga põnevatesse kohtadesse. „Näiteks hiljuti saime tellimuse ühelt Inglise kõrgliiga jalgpalliklubilt, kes tahab oma trenniväljaku juurde ehitada HUUM-i kerisega sauna,“ räägib Nellis.

Eesti kerisetootja edu avaldub ka ettevõtte majandustulemustes: HUUM-i käive on 2019. aasta esimeses pooles kasvanud 65 protsenti – prognoositust kaks korda rohkem. Ettevõtte lõppeva aasta müügitulu ületab oodatavasti esmakordselt miljoni euro piiri. Firma peamised ekspordisihtkohad on Soome, Rootsi ja Saksamaa, kuid tellimusi on tulnud ka Mehhikost, Lõuna-Aafrikast ja Austraaliast.