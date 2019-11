Eesti kerisetootja ühisrahastuse kampaania osutus niivõrd edukaks, et ettevõte lõpetab selle varem ära

Kui algselt pidi ühisrahastusplatvormil Funderbeam 7. novembril käivitunud kampaania olema investoritele avatud kuu aega, siis tänu ootamatult tempokalt kulgenud rahakogumisele täitis HUUM seatud sihi juba esimeste päevadega. Miinimumeesmärgiks võetud 150 000 eurot saavutati vaid tunniga. Täna lõunaks on 581 investorit avaldanud soovi investeerida HUUMi enam kui 600 000 eurot.

„Me usume siiralt, et saun võib olla Eesti ekspordi järgmine suur edulugu,“ märgib HUUMi asutaja Siim Nellis. „Meil on üle maailma arvukalt toetavaid kliente, kes on aidanud HUUMi kohta head sõna levitada, ning meil on väga suur au, et HUUM-i toodete kasutajad on näidanud meie vastu üles nii suurt investeerimishuvi, kuna see on klientidelt ülim positiivne tagasiside,“ lisas ta.

Et ettevõtte laiendamiseks vajalik investeering on koos, lõpetab HUUM rahastuskampaania kavandatust oluliselt varem, juba sel neljapäeval, 14. novembril. Investoritel on oma rahastushuvi märkimisega aega homme kella 21ni.

Üliedukaks osutunud rahakaasamine lubab HUUMil investeerida jõuliselt laienemisse ja tuua 2020. aastal turule uued tooted.