Eesti kinnisvarafond ostab AirBalticu peahoone Riia lennujaamas

Aastaks 2022 investeerib Riia lennujaam ainuüksi terminali laiendusse üle 45 miljoni euro ning Rail Balticu tarbeks rajatakse uhiuus raudteejaam.

Tallinna börsil noteeritud Eften Real Estate Fund III AS allkirjastas võlaõiguslikud ostulepingud kahe ärihoone omandamiseks Lätis. Fond ostab Riia lennujaama territooriumil asuva büroohoone, kus asub AirBalticu peakorter ning Riia külje all Ķekavas asuva tootmis- ja laohoone. Hoonete müüjaks on New Hanza Capital.

Kahe hoone tehingusumma on 15,8 miljonit eurot, millest 7,2 miljonit eurot finantseerivad Swedbank ja Luminor.

Kahe projekti keskmine puhastootlus projekti sisenemisel on 7,5% ning arvestades fikseeritud üürimäära indekseerimisi, tõuseb puhastootlus kolme aasta jooksul 8% võrreldes projektide soetusmaksumusega. Arvestades Efteni kontserni investeerimata kapitali hulka - 14 miljonit eurot -, kasutatakse ostuhetkel madalamat pangafinantseerimise määra, mida vajadusel saab hiljem uute projektide korral suurendada. Tehingud on kavas lõpule viia hiljemalt 28. veebruariks 2020, kui asjaõigusliku lepingu sõlmimise eeltingimused on täidetud.

Fondi portfellist moodustab kinnisvara Leedus 64%, Eestis 28% ja Lätis 8%.

Fondi investeerimisportfelli kuulub praegu 11 objekti: DSV logistikakeskused Tallinnas, Riias ja Vilniuses, ABC Motors AS-i müügi- ja teeninduskeskus Tallinnas, Hortese aianduskeskus Laagris ning Tähesaju Hortese aianduskeskus Lasnamäel, Laagri Selver, ärikeskus Evolution Vilniuses, Saulės Miestase kaubanduskeskus Šiauliais ning Laisves 3 ja Ulonų büroohooned Vilniuses.