Eesti kolmerattalise elektriauto väljatöötaja on jännis arve tasumisega

„Ettevõte osales läinud aastal välismessil ja on jätnud alla 10 000 eurose võla maksmata,“ kommenteeriti Julius Inkassost, kelle menetleda läinud aastal tekkinud võlg on. „Praegu ei paista küll mingeid märke, et ambitsioonikate plaanidega seotud ettevõttel kusagilt raha tekiks, kuigi nad otsivad investoreid.“

Roman Muljar, Eesti oma Elon Musk, pani õlad kokku rikaste soomlaste ja andekate Tallinna tehnikaülikooli tööstusdisaineritega, kirjutas mullu Ärileht. Esimese retrovälimusega Nobe 100 on eelmüügis ostnud Tallinn-Helsingi tunneliprojekti eestvedaja Peter Vesterbacka. Teise auto ostis mängudemaailma guru David Helgason, kolmanda 35 000 euro eest Soome tehnorikkur Juha Hulkko, ja neljanda Luksemburgis tegutseva investeerimisfondi IT-juht Jan Nielsen.

Stockholmis asuva ühistrahastusplatvormi FundedBy Me kaudu kogus Nobe läinud aastal augusti lõpuks ligi 158 000 eurot. Selle vastu said 172 investorit kokku 2,65 protsendise osaluse Eesti autotootjas. Ettevõte kirjutas raha kaasates, et 2-3 autot peaksid saama valmis 2019. aasta oktoobris.

Krediidiinfo kodulehelt selgub, et ettevõte pole esitatud 2018. aasta aruannet. 2017. aastal on kompanii puhaskahjum 2782 eurose nullkäibe juures.