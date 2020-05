Eesti Kontsert lõpetas 2019. aasta rekordilise majandustulemusega

Eesti Kontserdi nõukogu kinnitas ühehäälselt sihtasutuse 2019. aasta majandusaasta aruande, avaldades mullu jaanuaris organisatsiooni uueks juhiks valitud Kertu Orrole ja tema meeskonnale möödunud aasta eest tunnustust.

"Kui meenutada 2019. aasta algust, mil organisatsioon oli finantsiliselt, avaliku maine ja sisemise motiveerituse poolest krahhi äärel, siis täna saan öelda üht – palju õnne Kertule ja Eesti Kontserdile, see töö on olnud muljetavaldav," ütles sihtasutuse nõukogu esimees Toomas Siitan.

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro tõdes, et oli 2019. aasta veebruaris juhina alustades teadlik, mis seisus oli organisatsioon. 2018. aasta lõpus ilmnenud rahaliste raskustega toimetulekuks maksti Eesti Kontserdile toona 2019. aasta eelarvest avansina ligikaudu 300 000 eurot, mistõttu oli selge, et ees ootas tavapärasest veelgi pingelisem finantsiline dieediaasta. Ametisse asudes tuli esmalt eesmärgistada organisatsiooni põhitegevus, korrastada tegevusmudel ning tagada regulaarse ja range eelarvejuhtimisega finantsiline stabiilsus.

Range kokkuhoiupoliitika juures ei tehtud 2019. aastal allahindlust ei kunstilisele kvaliteedile ega investeeringutele. Kontserte suudeti korraldada eelarvetega, millega hoiti nõutaval tasemel omatulu teenimine ning suudeti majandada tõhusalt oma põhitegevust ehk korraldada kontserte, muusikaetendusi, festivale, konkursse ning kultuuri- ja haridusprojekte.

Eesti Kontsert korraldas eelmisel aastal 1179 üritust Eestis ja välismaal, mida külastas ühtekokku 197 428 inimest. Aasta-aastalt on Eesti Kontsert panustanud ka muusikakultuurialase teadlikkuse kasvatamisse.

2019. aasta investeeringute maht oli 559 468 eurot. Olulisemate töödena taastati täielikult Estonia kontserdisaal ja selle fuajeed ning vahetati välja Tartu Vanemuise kontserdimaja saali helivõimendus.

Sihtasutus Eesti Kontsert on Euroopas ainulaadne kontserdiorganisatsioon, kes haldab unikaalset kontserdisaalide võrgustikku ning on taristu tõttu kõige laiema repertuaarivalikuga kõrgetasemeline kontserdikorraldaja Eestis ning usaldusväärne korralduspartner välismaal. Eesti Kontserdi koosseisus on kaks resideerivat loomingulist kollektiivi: Eesti Rahvusmeeskoor (asutatud aastal 1944) ja vanamuusika ansambel Hortus Musicus (asutatud aastal 1972).