Eesti küberturbe ettevõte CybExer Technologies ehitab Luksemburgi küberharjutusväljaku

CybExer Technologies juhatuse esimehe Andrus Kivisaare sõnul oli hankel väga tugev rahvusvaheline konkurents. „Meie ettevõte on pikalt spetsialiseerunud küberharjutusväljakute ehitamisele ja arendamisele. Enda igapäevases töös näeme, et küberturvalisuse valdkond muutub üha olulisemaks, kuid samal ajal keerukamaks. Hea on alustada koostööd kliendiga, kes jagab meie visiooni, on küberharjutusväljaku arendamise protsessis nõudlik ja orienteeritud tippkvaliteedile," ütleb Kivisaar.

Luksemburgi kaitseministeeriumi küberturvalisuse projektijuht Ben Fetler sõnab, et Luksemburgist on saanud Euroopa Liidu üks olulisemaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia edendajaid. „Oleme viimastel aastatel teinud tohutuid investeeringuid ühenduvuse arendamiseks ja IT infrastruktuuridesse, et saada "targaks riigiks" ning üheks kõige dünaamilisemaks digitaalmajanduseks Euroopas. Kõik see nõuab kaitset ja soovime oma riiklikus küberturvalisuse strateegias koostöös NATO toetus- ja hankeameti ning CybExeriga ehitada harjutuskeskkonna, mis suudab meie küberkaitse meeskondi ette valmistada toimetulekuks ka kõige keerukamate ohtudega," märgib ta.

Küberharjutusväljak on IT-süsteemide simulatsioonikeskkond organisatsiooni küberkaitse võimekuse suurendamiseks regulaarse harjutamise ja oskuste testimise abil. CybExer Technologies sõlmis NATO toetus- ja hankeametiga küberharjutusväljaku soetamiseks kolme aasta pikkuse lepingu. Lisaks platvormi loomisele viib ettevõte läbi terve rea koolitusi ja tagab küberharjutusväljaku toimimise ning hoolduse kogu lepinguperioodi vältel.

Küberharjutusväljaku ehitamisel kasutab CybExer oma rahvusvaheliselt tunnustatud harjutusväljaku juhtimislahendusi, mis võimaldavad luua väga realistlikke ja paindlikke koolituskeskkondi. Küberharjutusväljak on mõeldud kasutamiseks peamiselt Luksemburgi kaitseministeeriumile, kuid seda võib jagada ka huvitatud NATO liitlaste ja partneritega.