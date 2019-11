Eesti läheb tähelepanu MM-ile, eelarve jääb lähiriikidele miljonitega alla. Millega me siis maailma pahviks lööme?

2020. aasta 20. oktoobril algab Dubais järjekordne EXPO ehk suur maailmanäitus. See on 173 päeva võimalust end 192 riigi seas näidata - nii Eestil, meie kultuuril kui ka ettevõtetel. Eesti EXPO meeskonna juht Andres Kask ütleb Ärilehele antud intervjuus otsekoheselt, et tants ja trall Eesti osalemise või mitte osalemise osas oleks võinud olemata olla. Eriti arvestades seda, millise löögi on meie riigi maine saanud pangandusega seotud jamade tõttu. Eesti eelarve kasin, loota tuleb nutikusele ja inimeste särale.

Esimest korda tegi Eesti valitsus sellise otsuse, et 2 miljonit eurot antakse EXPO jaoks riigieelarvest ning miljoni peavad panema ettevõtted ise. Eelmisel korral, Milanos, oli Eesti eelarve 5 miljonit eurot ning kõik pani mängu riik. Küsisime Andres Kase käest, kuidas raha kokku ajamine on läinud ning kas EXPO-l näeb Eesti esindust või mitte.

Andres Kask, eile sai aasta aega otsusest, et EXPO-l osaletakse.

Jah. Kahju on, et see otsus tuli peale suur vaidlemist. See on olnud nagu Tallinna ja lumega, alati tuleb EXPO justkui üllatusena. Me oleme alates 1998. aastast kõigil EXPOdel käinud, vaid vahe-EXPOd on vahele jäänud. Alati võtab aga otsustamine juba kaua aega ja siis on olukord, kus väga väikeses ajaaugus tuleb ettevalmistus ära teha. Lühike aeg tähendab halvemat kvaliteeti ja kõrgemat hinda. Kui tahame paviljoni ehitada, siis seal on ajaline mõõde. Sel korral õnneks pääsesime olude sunnil nii, et me ei ehita paviljoni. Saame keskenduda enam sisule. Aga oleme üks neist vähestest Euroopas, kel oma paviljoni ei ole, teine on pisike Malta.