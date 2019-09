Eesti lähinaabri Kaliningradi nisusaak nakatus ohtliku seenhaigusega

Venemaa toiduainete kvaliteeti kontrolliv Rosselhoznadzor avastas, et Kaliningradi oblastis toodetud tervailja rikub fusariumi nimeline seenhaigus, mistõttu ei saa piirkonna suurim vilja kokkuostja Sodružestvo sõlmida lepinguid ligi 60 kohaliku farmeriga.

Tänavu 26. augustiks koguti Kaliningradi oblastis rekordiline viljasaak, mis ületas piirkonna oma vajaduse. Koristati 430 000 tonni teravilja, kusjuures oblastis tarbitakse 350 000t tonni. Kusjuures realiseerimata on ligi pool mullusest nisust ning saagiks võib kujuneda tänavu 630 000 tonni.

Oblasti taludes pole sellise saagi ladustamiseks piisavaltlaohooneid, ning olemasolevad on täis. Teravili asub vabas õhus, mis põhjustab kvaliteedi halvenemist ja põllumajandustootjad saavad tõsist rahalist kahju.

Kaliningradi oblast ei saa riigi poolt seatud ekspordi suurendamise ülesandega hakkama, kui põllumajandusministeerium ja Rosselhoznadzor eksporti piiravad, märkis Kaliningradi oblasti kuberner Anton Alihanov.

2019. aasta seitsme kuuga käideldi Kaliningradi sadamates 348 600 tonni teravilja. Võrreldes 2018. aastasama ajaga vähenes teravilja ümberlaadimine 59%. Siis oli teravilja ümberlaadimise maht 851 700 tonni.

Kaliningradi kaudu eksporditava Venemaa teravilja peamised ostjad olid Mehhiko (see moodustas 42% ekspordist) ja Aafrika riigid (22%). Kaliningradi tootjate teravilja osakaal on väike: eelmisel aastal ulatus see maht 80 tuhande tonnini. 2019. aastal ekspordib Kaliningradi oblast prognooside kohaselt 1 miljonit tonni teravilja, sealhulgas 180 tuhat tonni Kaliningradis toodetud teravilja.