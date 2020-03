Eesti lennufirma kriisi keskel: erilennud toovad eestlasi veel koju, Skandinaavias lennatakse üksikutel liinidel ja töötajad on miinimumpalga peal

Lisaks on paljud maapiirid mittekodanikele ja -residentidele samuti sulgunud või sulgumas ning peale üksikute, järele jäänud liinilendude, teostavad erinevate riikide lennufirmad vaid spetsiaalseid kojutootmise lende.

„Kuna viiruse levik on endiselt kasvufaasis, siis kahjuks puudub meil teadmine, kui kaua selliseid erilende lubatakse veel teostada. Meie, nagu ka välisministeeriumi soovitus on see, et inimesed, kes plaanivad lähima paari nädala jooksul Eestisse tagasi tulla, teeksid seda juba lähipäevadel,” rõhutas Uibo. Pärast seda ei pruugi enam mitme kuu vältel koju saada.

Mis puudutab lennufirmat ennast, siis on ka Xfly juba võtnud kriisimeetmed ka ettevõttesiseselt kasutusele. „Meie suurkliendid SAS ja LOT on oma lende drastiliselt vähendanud ja ei saa välistada, et ühel hetkel on kogu lennukipark maas. Lendame liinilende vähesel määral vaid Taani ja Rootsi vahel ning nende riikide sees,” kirjeldas Uibo.

Töötajad kolmeks kuuks miinimumpalga peale

Kui ettevõtte sissetulekud sisuliselt kahanevad nullini, siis on lennufirmal ellujäämiseks vaja viia oma kulud minimaalseks ja palgakärped on üks osa sellest. „Xfly on kolmeks kuuks vähendanud töötajate töötasusid lubatud miinimumini. Kaardistame hetkel neid funktsioone ja töökohti, mida peame töös hoidma ka järgneva kuu vältel, kuid töötasu langeb kõigil,” kirjeldas lennufirma turundus- ja kommunikatsioonijuht.

Samas rõhutas ta, et lennufirma ei ole praegu teadlikult inimesi koondama hakanud, kuna usub, et kolme kuu pärast hakkab olukord normaliseeruma ja Xfly saab uuesti lendama hakata. „Meie kliendid on täna väga huvitatud sellest, et me jääksime ellu, sest neil on meil vaja,” rääkis Uibo. Tema kinnitusel on sellest kindlasti huvitatud ka Eesti riik, sest lennud Tallinnast ei pruugi nii kiirelt taastuda.