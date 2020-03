Eesti lennufirmale tööd? Nordica tütarfirma on valmis Euroopa piires kaasmaalasi Tallinnasse tooma

"Koroonaviirusest tingitud üle-euroopalised liikumispiirangud ja lennuliikluse drastiline vähenemine võib jätta meie kaasmaalased teistesse riikidesse mitmeteks nädalateks lõksu. Isegi kui viirus hakkab ühel hetkel taanduma, ei taastu lennuliiklus koheselt ja nii võib kuluda Eestisse tagasi saamiseks väga palju aega. Nagu välisminister Urmas Reinsalu Kanal2 uudistele ütles, pole Eestil võimekust kõiki inimesi igast maailma nurgast eraldi koju tuua ja see on täiesti arusaadav," kommenteeris Regional Jeti kommunikatsioonijuht Toomas Uibo välisministri avaldust.

"Kui aga jutt on Euroopast, siis Regional Jet on valmis koheselt vähemalt kahe lennukiga reageerima, et inimesi koju tuua. Lennutransport on praegu ka kõige ohutum viis kuidas reisida nii, et viirusesse nakatumise risk oleks võimalikult madal. Lennumasinate pardal olevad õhufiltrid, mida kasutatakse sageli ka haiglate operatsioonisaalides, ei luba viirusel lihtsalt levida. Maapealne transport on nakkuse mõttes kindlasti ohtlikum. Meil on võimekus Euroopa piires kaasmaalasi Tallinna tuua kui selleks tekib vajadus. Oleme valmis ööpäeva ringselt reageerima", lisas Uibo.

Regional Jet on 51% protsendi ulatuses läbi Nordic Aviation Groupi Eesti riigile kuuluv lennukompanii, mis teeb peamiselt allhankelende teistele lennufirmadele. 49% omanik on Poola lennufirma LOT.