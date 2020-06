Eesti lõdvad seadused meelitavad investeerimispettureid, eraldi ärimudel on müüa siinsete ettevõtete "täispakette"

Finantsinspektsioon soovitas 2016. aastal rahandusministeeriumil kaaluda ühisrahastuse seadusega reguleerimist. Ent ministeerium ootas Euroopa Liidu normide kehtestamist, mille väljatöötamine venis, kuid nüüd on lõpusirgele jõudnud. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhi Leho Lauri sõnul on politsei vahepealse aja jooksul näinud finantsinspektsiooni esile toodud murede realiseerumist.

Kui vaadata investeerimiskelmusi laiemalt, siis ettevõtte asutamise lihtsus ja hea maine muudavad Eesti võimalikele petturitele ahvatlevaks. Rahapesu andmebüroo (RAB) juht Madis Reimand ütles, et välismaalased asutavad Eestis kahtlaste eesmärkidega ettevõtteid järjest sagedamini. „Üks spetsiifiline risk, mis on RAB-i töös avaldunud, on liiga liberaalsed nõuded eelkõige virtuaalvääringu ja krüptoettevõtete litsentsimise kohta, kus tegelikult piisavalt häid kontrollivõimalusi polnud ja lubade väljastamine oli seaduses liiga lihtsalt sätestatud," märkis Reimand.

Veel eelmisel aastal eeldas RAB-ilt tegevusloa saamine põhiliselt ainult registreerimist, kuid tänavu märtsis jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused kehtestasid rangemad nõuded. Varem oli loa mitteandmise alus ainult see, kui taotleja oli kriminaalkorras karistatud, ent nüüd võib RAB keelduda ka siis, kui isiku taust on küsitav.

„Teine olulisem muudatus on, et nendelt ettevõtetelt hakatakse nõudma, et nende tegevus ja juhatus oleks Eestis. See on elementaarne eeltingimus, et ettevõtte üle oleks võimalik rahapesutõkestamise järelevalvet teha. See kindlasti aitab turgu mõnevõrra korrastada," ütles Reimand.

Varem oli RAB-i lubadega „investeerimisplatvormidel" võimalik tekitada võltsusaldusväärsust. „Neid ettevõtteid kasutatakse pettusteks välisriikides. Inimesed arusaadavalt eeldavad, et tegevusloa saanud ettevõtet saab usaldada. Alati tasub kontrollida, mida see tegelikult tähendab, ja uurida ettevõtte tausta," sõnas Reimand. Ta täpsustas, et seejuures ei anna RAB-i virtuaalvääringu luba tegelikult investeerimisteenuste osutamise õigust.