Eesti logistikafirma saab nüüd ka Leedus kanda kinnitada: ettevõte sai lõpuks loa ühe sealse firma ostuks

Eesti äriühingule JNG Investments kuuluv ettevõte Via 3L OÜ ostab kinnise hankemenetluse korras ühingult Leedu investeerimisühingult ME Investicija kolmanda osapoole lao- ja logistikateenuseid osutava ettevõtte Terminal LT.

Tehingu väärtust pooled ei avalikusta, kuid kõik tänased Terminal LT töötajad jätkavad ettevõttes ja ettevõtet jääb ka edaspidi juhtima seal juba alates 2007. aastast töötav Gintautas Čečys. Pärast üleminekut Via 3L grupi koosseisu on ettevõtte fookuses jätkuvalt pikaajaliste koostöösuhete arendamine nii olemasolevate kui ka uute klientidega ning pakutavate 3PL-teenuste tõhustamine ja kvaliteedi tõstmine.

„Oleme aastaid otsinud võimalusi, et Leedu turul kanda kinnitada ning Terminal LT ostmine on hea võimalus viia Via 3L kaubamärki Leedu turule tuntud ja tugeva ettevõtte kaudu,“ ütles Via 3L grupi tegevjuht Rainer Rohtla.

Tema sõnul on Via 3L grupp alati näinud Balti riike ühtse turuna ning tugev positsiooni saavutamine kõigis kolmes riigis on olnud meie strateegiline eesmärk. „See ostutehing viib meid sellele suure sammu lähemale, sest võimaldab osutada oma teenuseid terves Baltikumis luues lisandväärtust oma praegustele ja tulevastele klientidele,“ sõnas Rohtla.

Via 3L OÜ on Baltimaades Via 3L kaubamärgi all tegutsevate ettevõtete emaettevõte ning selle tütarettevõtted osutavad rahvusvahelisi veo-, laologistikateenuseid kohalikele ja rahvusvahelistele toidu- ja tarbekaupade tootjatele. Ettevõttegrupile Via 3L grupp kuuluvad Via 3L Latvia, Via 3L Freight ja Via 3L Lietuva. Via 3L kuulub äriühingule JNG Investments, mis on ka Baltimaades müügi ja turundusega tegeleva Jungent gruupi valdusettevõte.