Eesti loob kliima- ja energiapoliitika erisaadiku töökoha

Tael ütles, et tema esimene ülesanne on selle töö täitmine sisuga, aga vajadus sellise ametikoha järele on olemas. "Kui ma vaatan näiteks siin Euroopa Liidus toimuvaid arutelusid, siis praktiliselt ei ole ministreid, kes ei peaks tegelema ka kliimaküsimustega," rääkis ta.

Tema sõnul on see ka välisministrile oluline teema nii Euroopa Liidus kui ka ÜRO-s, kus me oleme julgeolekunõukogus ja kus kliima on julgeolekuga väga tihedalt seotud. "Kindlasti on välisministril tarvis kedagi oma ministeeriumis, kelle jaoks see teema oleks tema oma teema ja mitte kõrvalteema nagu ta siiani on olnud," ütles Tael.

Suursaadik Kaja Tael on olnud Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures alates 2016. aastast. Alates jaanuarist asub sellele kohale suursaadik Rein Tammsaar, kes praegu on Eesti esindaja EL-i poliitika ja julgeolekukomitees.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.