Eesti Loto ostab Saksa ettevõttelt pea 2 miljoni eest lotosüsteemi uuendamise

Projekti tulemusena saab Eesti Loto kaasaegse mängijahaldussüsteemi, mis annab mängijatele võimaluse omada pidevalt head ülevaadet oma mänguharjumustest, kulutustest, võitudest ja seada limiite ning on ettevõttele oluliseks töövahendiks vastustustundliku mängimise korraldamisel, teatas ettevõte.

Lisaks uueneb veebiportaali sisuhaldusvahend ja tekib kaasaegne müügiplatvorm e-rahakoti, püsitellimuste, tellitavate meeldetuletuste jms funktsionaalsusega.

Eesti Loto juhi Riina Roosipuu sõnul osutus TQG LotterySuite hanke tulemusena valituks, sest see vastas täpsemalt esitatud nõuetele, vajas vähem lisaarendusi ning oli majanduslikult soodsaim. „Hanke tulemusena saame oodatud paindliku ja kaasaegsel platvormil baseeruva lahenduse meie mängijate paremaks teenindamiseks ja neile uute toodete pakkumiseks. Mängijahaldussüsteem koos veebiportaaliga on esimene ja keskne komponent loto infosüsteemi tervikliku uuendamise protsessis.”

Üle 30-ne aasta äritarkvara lahendusi pakkuv The Quality Group Lottery Solutions GmbH on olnud alates 2013. aastast litsenseeritud lotoettevõtete strateegiline tehnoloogiapartner, kes töötab välja innovatiivseid, kuluefektiivseid IT lahendusi toetamaks kliendi ärieesmärke. TQG LotterySuite on hasartmängupakkujate peamisi ärivajadusi katva infosüsteemi põhikomponentide kogumik, mis on paindlikult kohandatav riikide ja toodete vajadustele vastavalt.