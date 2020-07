Eesti luteri kirik tegi mullu kasuliku tehingu, selle kinnisvarafirma sissetulekud tegid kena hüppe

Värskelt avaldatud OÜ Kiriku Varahaldus majandusaruandest ilmneb, et enda ja Eesti Evangeelse Luteri Kirikule kuuluva kinnisvara haldamise ning arendamisega tegeleva ettevõtte sissetulekud on aastaga kena hüppe teinud. Kui 2018. aastal jäi ettevõtte käive 1,43 miljoni kanti, siis mullu teeniti 4,07 miljonit eurot. 2017. aastal oli kinnisvarafirma müügitulu 1,36 miljonit.

Kuigi ettevõtte kasvatas mullu sissetulekuid ligi kolmekordselt, võib majandusaruande selgitustest järeldada, et kuigi aastaga jäädi rahule, oleks loodetud veel paremaid tulemusi. Nimelt märgitakse aruandes, et osaühingu Kiriku Varahaldus möödunud majandusaasta tulemust kujundasid peamised kaks asjaolu.

Sissetuleku suure kasvu taga eluhoone valmimine ja müük

Neist esimene oli Eha 12 eluhoone arenduse valmimine ja müük Tallinnas, teisalt aga on kasvanud äripindade üürnike voolavus, millega kaasnes paratamatu tulude kahanemine ja investeeringute kasv üüripindade parendustesse. Peamiselt tehti parendusi Tatari 25 ja Magdaleena 12 hoonetes Tallinnas ning Rakvere 8 hoones Jõhvis.

„Üldiselt laekusid rahavood siiski vastavalt oodatule ja üüripindade vakants jäi talutava normi piiridesse. Mõnede üürnike poolsed makseviivitused on aastast aastasse jätkuv probleem, millega tuleb pidevalt tegeleda. Kahjuks oli ka majandusaasta lõppedes laekumata üürivõlgu ning aasta jooksul lõpetati üürilepinguid muuhulgas ka võlgadest tulenevalt,” kirjeldab ettevõte oma 2019. aasta aruandes.

Samas kinnitab OÜ Kiriku Varahaldus, et kohustusi krediidiasutuste ja osaühingu omaniku ees on täidetud. „Osaühingu Kiriku Varahaldus majanduslik jätkusuutlikkus ja võime ka edaspidi täita võetud kohustused ja tasuda laenud, kahtluse all ei ole. Kokkuvõttes saab osaühingu Kiriku Varahaldus 2019 majandusaasta lugeda heaks,” kinnitatakse aruandes.

Mis puudutab ärikinnisvara turul toimuvat, siis tõdetakse ka, et konkureerivate pakkumiste kasv, aga ka hinnatundlikkuse ja kliendiootuste muutuste mõju jäi siiski esialgu oodatust tagasihoidlikumaks. „Küll aga ei ole need mõjutustegurid kuhugi kadunud ning tuleval aastal tuleb olla veel paindlikum,” rõhutab Kiriku Varahaldus oma 2019. aasta aruandes.