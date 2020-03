Eesti maasikakasvatajad tõsises mures. Eestlased ei taha tööd teha, välismaalasi ei lasta riiki

Poolas elab või töötab hinnanguliselt kaks miljonit ukrainlast. Paljud ukraina töötajad, kes aitavad lappida auke, mis tekivad ehituses ja põllumajanduses, sisenevad Poolasse ajutise viisaga mõneks kuuks korraga ja siis pöörduvad koduriiki tagasi.

Eelmisel nädalas sulges Poola piirid, et koroonaviiruse levikut ohjeldada. Praegu on teada, et piirid on kinni vähemalt aprilli keskpaigani.

Peaaegu 30 000 ukrainlast on püüdnud Poolast pärast eelmist pühapäeva lahkuda, ütles Poola piirivalve esindaja Reutersile.

Poola otsus tuleb pärast seda, kui Saksamaa põllumajandusminister Julia Kloeckner ütles teisipäeval, et tal on kavas töötada välja meetmed, mis garanteeriksid välismaalt tulnud hooajatöölised saaksid siiski Saksamaa põldudele tulla.