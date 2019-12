Eesti mainekaima suurettevõtte tiitli sai õlletootja, ükski pank esikümnesse enam ei jõudnud

Esikümnest on esmakordselt välja kukkunud Swedbank, mis on läbi aastate alati esikolmikus olnud. Swedbank on mulluselt liidripositsioonilt taandunud kolmanda kümne lõppu (29. koht), suurt mõju on seejuures avaldanud varasemast oluliselt negatiivsem suhtumine ettevõttesse, aga ka tugevushinnang jääb varasemast madalamaks. „On üsna ilmne, et finantssektori ettevõtete mainele on avaldanud tugevat negatiivset mõju rahapesuskandaalid,“ lausus Voog.

Voogi sõnul iseloomustab mainekuse pingerea tipus olevaid ettevõtteid see, et nad on ühtlaselt kõrgelt hinnatud erinevate ühiskonnakihtide poolt. „Maineliider A. Le Coq ongi tugeval positsioonil kõigis peamistes tarbijasegmentides ‒ kõrge mainehinnang on saavutatud nii meeste kui ka naiste, nii eestlaste kui ka mitte-eestlaste, nii nooremate kui ka vanemate elanike hulgas,“ selgitas Voog.

Erinevate sektorite firmasid võrreldes on sarnaselt varasemale keskmine maineindeks kõrgeim toiduainetööstuse ettevõtetel, järgneb kaubandusvaldkond. Aastatagusega võrreldes on toiduainetööstuse ettevõtete keskmine mainehinnang veidi tõusnud, kaubandusel aga pisut langenud. Kõige tagasihoidlikumaks ning varasemast madalamaks jäi finants- ning sidevaldkonna ettevõtete keskmine mainehinnang.

Osales üle tuhande Eesti elaniku

Kantar Emori iga-aastases Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringus reastati suurettevõtted üldise hoiaku ning tugevusindeksi ühendindeksi alusel. Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuring viidi läbi kahekümnendat korda.

Uuringu eesmärk on reastada erinevate valdkondade suurettevõtted üldise mainekuse alusel, tegemist ei ole brändide edetabeli koostamisega. Kümnepalliskaalal küsitakse inimestelt suhtumist ettevõtetesse üldise suhtumise ja tugevusindeksi alusel. Ettevõtte mainekuvandis on need tegurid koos üldise usaldusväärsusega kõige olulisemad dimensioonid.

Uuringus osales 2019. aasta novembris 1177 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat, sellesse lülitati kokku 86 suurettevõtet.