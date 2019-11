Eesti majandus trotsib globaalseid pessimistlikke meeleolusid

Kuna tööpuudus on jätkuvalt languses, siis püsib ka palgakasv kiire, ulatudes 8 protsendini. Ettevõtlusstatistika põhjal ületab palgatulu kasv kasumite kasvu juba kuuendat aastat. Samas on kriisist alates olnud ettevõtete investeeringud tagasihoidlikud eelkõige tootmisvõimsuste piisavuse tõttu. Sellel aastal on ettevõtete investeeringud kesiste tulevikuväljavaadete taustal näidanud üllatavalt kiiret kasvu, samuti püsib kiire eluasemeinvesteeringute tempo. Elanike tarbimiskäitumine on tervikuna vaadates endiselt säästlik, suur kriis tundub olevat inimesed muutnud oluliselt ettevaatlikkumaks.

Vaatamata jätkuvalt jahenevale konjunktuurile kiirenes majanduskasv üllatuslikult kolmandas kvartalis Eestile lisaks ka Soomes ja Rootsis. Nende riikide käekäik on Eesti majanduse jaoks väga oluline. Pole välistatud, et meeleolud ettevõtluses on eelmise kriisi varjus üle Euroopa põhjendamatult pessimistlikud ja majanduskasvu aeglustumine võib jääda oodatust tagasihoidlikumaks.