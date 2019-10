Eesti majandusele ehitatakse peale tugev klaaslagi

Romet Kreek romet.kreek@arileht.ee RUS

Eilsel Eesti Panga pressikonverentsil tutvustati pensionireformi mõjusid Eesti majandusele. Foto: Tiit Blaat

Eesti Panga järeldused pensionireformist põhinevad esmasel mõjuanalüüsil. Ent juba praegu on selge, et probleeme on palju.