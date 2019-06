Eesti majandusprognooside ja eelarve arhitekt edutati asekantsleriks

„Alati on hea meel, kui uued võimekad tippjuhid kasvavad välja meie oma majast. Sven on kõrgelt tunnustatud ja tugeva missioonitundega tippekspert ning tunneb läbi ja lõhki eelarvepoliitika eri tahkusid ja keerukusi. Tema valimine eelarvepoliitika asekantsleriks on loogiline jätk ja tunnustus tema senisele tööle," ütles rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali.

„Eelarve on valitsuse peamine majanduspoliitiline tööriist ja valdkonnas on palju väljakutseid sujuva otsustusprotsessi ning kvaliteetse juhtimisinfo olemasolu tagamisel," ütles Sven Kirsipuu.

Kirsipuu on lõpetanud Tallinna tehnika ülikooli (TTÜ) majandusteaduskonna ja omab 2019. aastast magistrikraadi TTÜ IT-kolledžist.

Rahandusministeeriumis on ta enne fiskaalpoliitika osakonna juhatamist töötanud maksupoliitika ja majandusanalüüsi osakonnas.

Riigikantselei kuulutas avaliku konkursi rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri ametikohale välja tänavu aprillis. Kokku laekus konkursile viis avaldust.

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri põhiülesanne on riigi eelarvepoliitika kujundamise ja selle elluviimise koordineerimine. Asekantsleri teenistustähtaeg on vastavalt avaliku teenistuse seadusele viis aastat.