Eesti mees tegi elus kannapöörde. Tuntud kaaslaste toel on tal uus edukas äri

Kui su töö ei paku sulle enam rahuldust, siis mida sa teed? Kas jätkad, vahetad töökohta või keerad elus hoopis uue lehekülje? Erki Veiko (32) valis viimase tee ning jättis IT-valdkonna sootuks maha, nägi aasta aega vaeva ja hakkas hoopis rätsepaks.

Kohtume Erki Veikoga tema Noblessneri kvartalis asuvas stuudios, mis asub kunstigalerii Staapli 3 teisel korrusel. Ruumi ühes nurgas on õmblusmasin ning teises lauake ja toolid. Loomulikult ei puudu sealt ka suur peegel ning muud kraami, mis seotud moemaailmaga. Siin võtab ta vastu kliente. Eesti mehed eelistavad kodusemat salongi, liigne glamuur tekitab ebamugavust. „Nagu läheks meestega sauna," kirjeldab ta ise.

Veiko õppis IT Kolledžis programmeerimist. Ta mõtles, et arvuti on tulevik ja soovis end selle valdkonnaga siduda. Enne ajateenistust ei teadnud ta, mis tööd ta teha tahab. Ta peab sellist küsimust, mida noortelt tihti küsitakse, üldse pinnapealseks.

„Ülikoolis sain aru, et olulisem on see, milliste inimestega sa oma päevi veeta tahad. Tööl sa veedad rohkem aega kui oma kaaslasega, pere või sõpradega. Võid tahta olla jurist, aga kui see tüpaaž sulle ei sobi, siis sa ei ole rahul," alustab ta.