Eesti mobiilipank alustas koostööd PayPaliga

Esimese sammuna laiapõhjalises koostöös saavad kliendid oma Monese ja PayPali kontosid koos hallata ja kasutada.

Monese kliendid saavad sujuvalt lisada oma PayPali digitaalsesse rahakotti Monese kaardi. Nii saavad nad PayPali 277 miljonile tarbijale ja kaupmehele üle maailma raha saata ja neilt osta.

Monese kliendid saavad hallata oma PayPali kontot ja tehingute ajalugu ka Monese mobiilirakenduses. See tähendab, et Monese kliendid saavad sama mobiilirakenduse kaudu hallata raha oma PayPali kontol koos muude rahaliste vahendite ja maksetega. Need võimalused on juba saadaval Monese eraklientidele Ühendkuningriigis ja jõuavad ülejäänud Euroopasse ning Monese äriklientideni lähikuudel.

Monese teatas hiljuti, et nende teenusega on liitunud rohkem kui miljon inimest. Klientide arv kolmekordistus 2018. aastal ja praegu liitub Monesega iga päev üle 3000 inimese. Mandrieurooplaste nõudlus Monese teenuse järele ületas Ühendkuningriigi elanike taseme novembris 2018.

PayPal osales septembris 2018 Monese 60 miljoni USA dollari suuruses B-seeria rahastusvoorus, mis sillutas teed toote agressiivsele tegevuskavale.