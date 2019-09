Eesti muutub raskeveokite romulaks

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president Einar Vallbaum märkis möödunud nädalal toimunud rohekütuste edendamise kohtumisel, et kuna Eesti võtab kõik vanad masinad piiranguteta vastu, siis oleme juba praegu muutumas Lääne-Euroopa rakseveokite romulaks.

“Tänane tegelik seis on ka see, et näiteks Poola transpordiettevõtted sõidavad Eesti poole vanade masinatega ning lääne suunas moodsate ja n-ö puhtamate veokitega,” rääkis Vallbaum, selgitades, et probleem pole mitte ainult Eesti sisevedude, vaid ka välismaiste raskeveokitega, mis siia või siit kaudu kaupa veavad.

Loe lähemalt Äripäevast.