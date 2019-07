Eesti Näituste omanik annab tuld Lukase „Peatage Lasnamäe” sõnumi pihta: laulu- ja tantsupeo kaks kõige nõrgemat asja olid lugupeetud ministri sõnavõtud

„Kui nüüd liikuda meie suunal, siis ju vahepeale jääb siin päris konkreetseid objekte – ega neid keegi teerulliga maha võtta ei saa ja teha mingit paralleellauluväljakut teha sinna kuskile 400 meetri kaugusele,” mõtiskles Pihela. Samas märkis ta, et äratuskell selles osas, et lauluväljakut saaks nii praegu kui tulevikus paremini ja funktsionaalsemalt kasutada, käib pea iga viie aasta järel, mil laulupidi toimub.

„Küll aga kas me peame iga teise eestlase sinna saama? Siit hakkavadki probleemid võimenduma. Ma arvan, et me oleme täpselt seal, kus me olema peame – nii nende arendustega kui selle laulupeo kõige positiivsega,” lausus ta.

Seda, et faktiliselt pole Lukase öeldule mingit alust, kinnitasid ka mitmed kinnisvaraeksperdid. Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman, kelle sõnutsi on terve Lasnamäe peale, kus elab 115 000 inimest, kokku 14 uusarendust. See tähendab 1700 uut korterit ehk eluaset umbes 3000-4000 inimesele. Võrdluseks, Tallinnas ja selle lähiümbruses on praegu kokku 130 uusarendust ning Lasnamäega elanike poolest sama suures Tartu linnas 30 uusarendust.

„Ilma vastandamata ühelegi poliitilisele jõule või ministrile, siis ma ei saa aru, miks täna peaks üldse kutsuma üles linna arengut peatamisele. Vahet ei ole, kas tegemist on Tallinna linna, mõne selle linnaosa või mõne muu Eesti linnaga – linnad arenevad ikka nii nagu nad arenevad vastavalt sellele, kuidas areneb üldine majanduskeskkond ja kuhu kogunevad töökohad,” märkis Sooman.

Ka märkis ta, et ega uusi hooneid ei ehitata sinna, kus nõudlust ei ole. Samas lauluväljaku ümbruses otseselt on viimastel aastate vaid mõned üksikud arendused püsti pandud. Lauluväljakule keegi midagi püsti pannud ei ole ja seda teha ka ei saaks. „Nii et Ernesaksa kuju kõrvale ei tule mingit väikest, isegi ühekordset eramaja ka mitte. See on lihtsalt võimatu,” lausus Sooman.

Ta pakub, et Lukase väljend oli ebaõnnestunud suhtekorraldus, kus unustati ära, et laulev revolutsioon on juba ammu läbi ning nii Eesti on üks ja ühine kui ka Tallinna linn. „Nii nagu kasvab terve Tallinna elanikkond, nii kasvab ka Lasnamäe elanikkond ja Lasnamäe on väga paljudele inimestele mõnusaks elukeskkonnaks,” lausus Pindi Kinnisvara juhatuse liige.

Seda seetõttu, et seal on eluasemehinnad keskmisest soodsamad ja lisaks on seal väga hea infrastruktuur, mis võimaldab nii autoomanikel kui ka ühistranspordiga sõitjatel väga kiiresti kesklinna jõuda. „Meil ei ole ühtegi teist linnaosa, mida läbiks selline magistraal nagu Laagna tee Lasnamäel,” tõi ta välja.

Lauluväljaku ümbrus puutub Lasnamäesse väga vähe

Ka Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi rõhutas Lukase kõne kommentaaris, et „Peatage Lasnamäe” oli kujundlik väljend laulva revolutsiooni ajal, tähistades suurt immigratsioonilainet ning sellega seonduvat massehitust Lasnamäe linnaosas.

„Praegu toimub selle linnaosa korrastamine ja tühjade alade hoonestamine, kuna nõukogude aja lõpuga sai läbi ka linnaosa ehitus ning heakorrastamine. On meie endi valik, kas laseme Lasnamäel getostuda või teeme ta siiski korda, hoonestame-haljastame tühermaad ning seome ta kogu ülejäänud linnaga. Mina pooldan viimast,” lausus Vähi.

Ka on tema seisukohal, et lauluväljaku ümbruse hoonestamine elamutega ei puutu enam Lasnamäesse. „Pirita linnapoolse osa luksuselamutega täitmise idee sai hoo sisse juba 1990ndatel ning realiseerus esimeste kõrghoonetega möödunud buumi ajal,” kirjeldas ta. Vähi sõnul toimusid juba siis suured arutelud, kas nii ikka sobib või mitte, kuid sellega diskussioon ka piirdus.

Sel nädalavahetusel toimunud laulupeole mõeldes on tema sõnul küsimus pigem, kas lauluväljaku ala tuleks laiendada, et suuremad massid ära mahuksid või on tekkinud kusagilt oht, et keegi tahaks olemasolevast alast midagi endale kinnisvaraarendamiseks ampsata. „Minul viimase idee kohta info puudub,” ütles Vähi.

Kui soovitakse aga lauluväljaku ala laiendada, tasub ümbritsevate maade omanikega asuda aruteludesse ja vajadusel maid juurde omandada. „Aga jätaks selle „Peatage Lasnamäe“ rahule – see sõnapaar on ajalugu ja väga kindlalt oma kontekstiga,” rõhutas kinnisvaraanalüütik.