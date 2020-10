Eesti näoga Läti ühisrahastusportaal võitleb ränkade süüdistustega

"2019. aastal olin uhke, et olen sellise ettevõtte juht. Sel aastal on olnud aga olukordi, kus ma ei sooviks öelda, et olen ühisrahastusega seotud," tõdes Crowdestor OÜ looja ja tegevjuht Janis Timma.

Juristitaustaga 33aastase Läti ettevõtja sõnul on koroonapandeemia põhjustanud ühisrahastussfääris täiusliku tormi - viiruse tõttu peatunud laenuprojektid vajavad üha enam lisarahastust ja maksepuhkuseid, kuid raha ootavad väikeinvestorid proovivad leida viise, kuidas platvormidelt lahkuda.

