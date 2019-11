Eesti noorim pank sisenes Saksa ja Austria turule

„Meil on väga hea meel, et selle kampaania käigus liitus meiega tuhandeid hoiustajaid üle Eesti. Personaalset teenindust hindavad kodumaised kliendid on nii täna kui ka tulevikus meie äri keskmes. Raisini vahendusel välisturgudelt kaasatavad hoiused saavad olema pigem täiendav võimalus kiirelt kasvava laenumahu rahastamiseks,“ sõnas Holm Banki juht.

Holm Bank on esimene krediidiasutus Eestis, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Pangana on Holm Banki hoiused koos intressidega kliendi kohta kuni 100 000 euro ulatuses riiklikult tagatud.

Eesti kapitalil põhineva Haapsalu perepanga Holm Bank eelkäijaks on Liisi järelmaksu pakkuv 24aastase ajalooga Koduliising AS, millel on 1100 partnerit enam kui 2000 müügikohaga ning läbi aegade üle 350 000 kliendi.