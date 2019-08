Eesti noortele avanes järgmine eksootiline riik, kuhu 12 kuuks tööle minna saab

"See näeb ette siis sarnaselt, nagu meil on Austraaliaga ja Kanadaga praegu kokkulepe, et kui töötada n-ö lühiajalise viisaga, kuni 12 kuud, saavad kuni 30-aastased Eesti inimesed töötada ja ringi liikuda Jaapanis. Ja loomulikult on siis see samamoodi sümmeetriline ka Jaapani kodanikele Eestis," rääkis Reinsalu.