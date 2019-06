Eesti on maailma konkurentsivõime edetabelis kahe aastaga kukkunud viis kohta. Suur langus on toimunud just viimasel aastal

Eelmisel aastal jäi toona 31. kohal olnud Eestist ettepoole meie põhjanaabrid Rootsi ja Soome, kes olid vastavalt 9. ja 16. kohal. Samas tegi Eesti siis ära lõunanaabritele – leedukad olid meil kohe sabas 32. kohal, lätlased aga 40. kohal. Idanaaber Venemaa oli mullu 45. kohal.

Sel aastal on aga Eesti suurimate kukkujate seas. Meiega sarnaselt neli kohta on langenud Tšehhi, kes on meist küll paar kohta eespool, kuid hõivab nüüd 33. kohta, ja Poola, kelle leiab nüüd 38. kohalt. Meist veelgi kehvemini on läinud üksnes kuuel riigil.

Need on viis kohta langenud Jaapan (asub nüüd 30. kohal), Türgi (asub nüüd 51. kohal), Jordaania (asub nüüd 57. kohal) ja Argentiina (asub nüüd eel-eelviimasel 61. kohal) , kuus kohta langenud Portugal (asub nüüd 39. kohal) ja seitse kohta langenud Tšiili (asub nüüd 42. kohal).

Eesti põhjanaabrite seas on muutused väikesed – Rootsi hoiab jätkuvalt 9. kohta, Soome on aastaga tõusnud koha võrra, asetudes nüüd 15. kohal. Ka Läti on saavutanud oma 40. koha, kuid Leedu on viimase aastaga tõusnud kolm kohta, hõivates nüüd 29. koha. Venemaa on samuti säilitanud oma mulluse 45. koha.

Muutus on toimunud ka edetabeli liidri osas. Kui eelmisel aastal võttis Hongkongi asemel liidrikoha sisse USA, siis nüüd on ta kukkunud kahe koha võrra. Esikohal on sel korral Singapur, kes on kaks kohta tõusnud. Hongkong hoiab oma mullust 2. kohta.

Suurima hüppe on sel aastal teinud Saudi Araabia, kes on tõusnud lausa 13 kohta. Eelmise aasta 39. koha asemel on riik nüüd 26. kohal. 11 koha võrra oma kohta parandanud nüüd 32. kohal olev Indoneesi ja kuue koha võrra 58. kohalt 52. kohale hüpanud Kolumbia.